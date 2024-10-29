Левкович: нужно оказывать максимальную поддержку людям, которые хотят заниматься сельским хозяйством

Вся вертикаль власти готова эффективно решать проблемы белорусов. Единого механизма в этом процессе нет. Каждый вопрос индивидуален и требует отдельного рассмотрения. Земельные споры, ремонт дорог и проблемы ЖКХ. С такими насущными темами на личный прием к Сергею Левковичу пришли в Витебский облисполком жители нескольких районов. На встречу с помощником Президента записались 11 человек.

К разговору пригласили ответственных лиц, чтобы вникнуть в озвученные проблемы и найти пути их решения. Так, за помощью обратилась жительница Лиозненского района. Она развивает свое фермерское хозяйство. Для выпаса скота женщина арендовала поле у местного сельхозпредприятия, однако не смогла его использовать, ведь участок находился в плохом состоянии. Ответственные лица обещали разобраться в вопросе, он взят на контроль. Посещают личные приемы белорусы не только с целью решить свои проблемы, но и высказать инициативы.

Татьяна Горячева, глава крестьянского фермерского хозяйства «Дроздовское»: Я не хочу ни с кем ни судиться, ни ругаться, а просто хочу, чтобы мне помогли. И жить, дальше работать и развиваться в своем направлении.

Сергей Левкович, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Здесь нам нужно, прежде всего председателям районных исполнительных комитетов, уделять более пристальное внимание работе фермерских хозяйств, оказывать максимально возможную поддержку для тех людей, которые хотят заниматься сельским хозяйством, фермерским в частности, и осваивать, обрабатывать нашу землю.

Помощник Президента – инспектор по Витебской области подчеркнул, что больше внимания нужно уделять для создания системной поддержки крестьянских хозяйств.