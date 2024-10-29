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Сексуальная грамотность – нужен ли такой предмет в школах? Мнение психолога

29 октября 2024 20:03
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Помимо классических школьных предметов для ребят предусмотрены различные факультативы, которые помогают дать новые навыки и знания. В стенах учебных заведений можно научиться танцевать, узнать об основах здорового образа жизни и даже приобщиться к духовно-нравственным ценностям. Насколько это важно и чему в школах пока еще не учат, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сексуальная грамотность – нужен ли такой предмет в школе, с какого возраста?

Сексуальная грамотность – нужен ли такой предмет в школах? Мнение психолога-2

Ольга Кулешова, гештальт-терапевт:
Здорово было бы сочетать эмоциональную грамотность и сексуальную. Потому что, когда я была школьницей, к нам тоже приходили с какой-то просветительской деятельностью, и мальчики-девочки вместе показывают какую-то интимную информацию — в этом было очень много стыда, смущения, стеснения. Мы делали вид, что нам неинтересно, не слушали, мы уходили из-за этого. Если бы как-то разводили мальчиков и девочек, на факультативах были уроки эмоциональной грамотности, где рассказывали бы, что такое стыд, что такое смущение, то детям проще было бы как-то усваивать, а не делать вид, что им все равно.

Сексуальная грамотность – нужен ли такой предмет в школах? Мнение психолога-4

Дмитрий Альшевский, школьник:
На эту тему надо проводить какие-то диалоговые площадки с психологами, социальными педагогами. У нас проходят такие занятия. Директор в этом проводит свою инициативу, старается. Всех все устраивает.

Подробности в видео.

# Образование # Алеся Лакина

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