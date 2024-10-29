Сексуальная грамотность – нужен ли такой предмет в школах? Мнение психолога

Помимо классических школьных предметов для ребят предусмотрены различные факультативы, которые помогают дать новые навыки и знания. В стенах учебных заведений можно научиться танцевать, узнать об основах здорового образа жизни и даже приобщиться к духовно-нравственным ценностям. Насколько это важно и чему в школах пока еще не учат, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сексуальная грамотность – нужен ли такой предмет в школе, с какого возраста?