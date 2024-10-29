Как реализованы занятия по основам финансовой грамотности в школах – рассказал учитель

Помимо классических школьных предметов, для ребят предусмотрены различные факультативы, которые помогают дать новые навыки и знания. В стенах учебных заведений можно научиться танцевать, узнать об основах здорового образа жизни и даже приобщиться к духовно-нравственным ценностям. Насколько это важно и чему в школах пока еще не учат, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Погребицкий, учитель средней школы № 30 г.Минска:

В школах есть факультатив финансовой грамотности, совершенно бесплатный для учащихся. Они могут его посещать с 5 по 10 класс включительно и получать необходимые знания для того, чтобы быть уверенным в себе, когда мы идем в магазин, распоряжаемся своими финансами. Основы финансовой грамотности учат правильно распоряжаться деньгами, которые у них есть, планировать свой бюджет, разбираться в инвестициях, страховании, налогообложении, потому что с этими темами они столкнутся сразу же во взрослой жизни.