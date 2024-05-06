Крутой и Мезенцев возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата

Наши народы бок о бок сражались за Победу в Великой Отечественной войне, а сегодня мы, наследники героев, вместе чтим их память. Венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве возложил посол Беларуси в России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.