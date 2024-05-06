Крутой и Мезенцев возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата

Наши народы бок о бок сражались за Победу в Великой Отечественной войне, а сегодня мы, наследники героев, вместе чтим их память. Венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве возложил посол Беларуси в России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В церемонии по случаю грядущего праздника приняли участие госсекретарь Союзного государства, представители интеграционных структур, белорусской диаспоры, дипломаты, общественные и политические деятели. Цветы легли и к памятным знакам «Город-герой Минск», «Брестская крепость-герой» у Вечного огня на аллее городов-героев.