Гайдукевич: таких граждан, как судья Шмидт, будет ещё больше. В ЕС нет демократии!

Сбежал от европейской «демократии»‎ и прессинга. Польский судья Томаш Шмидт приехал в Минск и просит политического убежища у властей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На родине за свои взгляды он подвергался давлению и преследованиям.

Сегодня, 6 мая, судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы встретился с журналистами, где объяснил: этот шаг – протест против агрессивной политики Польши в отношении Беларуси и России, а также нежелания властей родной страны строить добрососедские отношения.