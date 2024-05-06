Гайдукевич: таких граждан, как судья Шмидт, будет ещё больше. В ЕС нет демократии!

Сбежал от европейской «демократии» и прессинга. Польский судья Томаш Шмидт приехал в Минск и просит политического убежища у властей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На родине за свои взгляды он подвергался давлению и преследованиям.
Сегодня, 6 мая, судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы встретился с журналистами, где объяснил: этот шаг – протест против агрессивной политики Польши в отношении Беларуси и России, а также нежелания властей родной страны строить добрососедские отношения.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Евросоюзе не было и нет никакой демократии и свободы. Мы об этом знали. Об этом знают и европейцы. Но они это терпели более или менее. Но вот воевать они не хотят. А сегодня каждый день Польшу, Литву и другие страны Европы все больше и больше пытаются втянуть в украинский конфликт. Кинуть их, как украинцев, на фронт, чтобы они гибли. Не в интересах своих стран, не в интересах Европы, а в интересах США. И таких граждан, как судья Томаш Шмидт, будет больше и еще больше.
Польский судья попросил политического убежища в Беларуси – подробности.