Хренин вручил ветеранам медали в честь 80-летия освобождения Беларуси

Защита Родины для них – смысл жизни. В зале Победы музея истории Великой Отечественной войны сегодня, 6 мая, чествовали настоящих героев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии значимого для всей страны праздника здесь состоялась торжественная церемония.

Юбилейные медали «80 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» и слова благодарности от министра обороны – ветеранам Великой Отечественной войны. Их подвиг дал нам возможность полноценно жить, работать и укреплять государство, подчеркнул Виктор Хренин.

А сегодня в одном ряду с поколением победителей те, кто подхватил эстафету и стал надежным щитом для Беларуси и ее граждан. Отличившиеся военные получили из рук главы оборонного ведомства награды «За безупречную службу первой степени».

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Беззаветное служение Родине, становиться сильнее, лучше, беречь наследие, завоеванное нашими ветеранами. Это накладывает особую ответственность на нас. Сегодня можно убрать памятники с постаментов, как это делают в некоторых странах, можно отменить празднование 9 Мая, но стереть память невозможно!

Высокие государственные награды, которых удостоились защитники всех поколений, – символ признания белорусским народом неоценимого вклада в защиту, укрепление государства и общества.