Прямой эфир

Сколько дадут за старый телевизор? В Беларуси начат сбор электрического и электронного оборудования

20 июня 2018 19:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.Отжившую свой век бытовую технику теперь не обязательно выбрасывать или разбирать на отдельные элементы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай выделит Беларуси порядка 120 миллионов долларов на реализацию важных проектов

Сколько дадут за старый телевизор? В Беларуси начат сбор электрического и электронного оборудования-1

В Беларуси начат масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения. Техника принимается в не разобранном виде по 25 копеек за килограмм. Это значительно выгоднее, чем сдавать её на металлолом. Такая практика, с последующей передачей в соответствующие перерабатывающие организации, позволяет не только обеспечить глубокую переработку вторсырья, но и способствует устранению угрозы загрязнения окружающей среды.

Больше новостей экономики за 20 июня здесь

# Экология # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие
20 июня 2018 19:07

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие

ЧМ-2018: Русский футбол идёт к триумфу/ Стрельба на границе с Украиной
20 июня 2018 19:01

ЧМ-2018: Русский футбол идёт к триумфу/ Стрельба на границе с Украиной

Первоклашки учатся работе официанта, садовода и пекаря: необычные мастер-классы проходят в Минске
20 июня 2018 18:47

Первоклашки учатся работе официанта, садовода и пекаря: необычные мастер-классы проходят в Минске