Сколько дадут за старый телевизор? В Беларуси начат сбор электрического и электронного оборудования

Новости Беларуси.Отжившую свой век бытовую технику теперь не обязательно выбрасывать или разбирать на отдельные элементы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начат масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения. Техника принимается в не разобранном виде по 25 копеек за килограмм. Это значительно выгоднее, чем сдавать её на металлолом. Такая практика, с последующей передачей в соответствующие перерабатывающие организации, позволяет не только обеспечить глубокую переработку вторсырья, но и способствует устранению угрозы загрязнения окружающей среды.