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Китай выделит Беларуси порядка 120 миллионов долларов на реализацию важных проектов

20 июня 2018 19:17
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Новости Беларуси. Китай выделит Беларуси 800 миллионов юаней, а это более 120 миллионов долларов, в рамках технической помощи на реализацию нескольких важных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках данной помощи будет построен национальный футбольный стадион, бассейн международного класса, арендное жильё в «Великом камне», а так же центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений в индустриальном парке.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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