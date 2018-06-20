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Новости экономики за 20.06.2018

20 июня 2018 19:20
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Новости Беларуси. Урожай будет спасён. Белгидромет обещает дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай выделит Беларуси порядка 120 миллионов долларов на реализацию важных проектов

Новости экономики за 20.06.2018-1

Условия формирования урожая уже улучшились в восточных и некоторых центральных районах страны. В то же время на значительных площадях в южных и западных регионах почвенной влаги по-прежнему недостаточно. По последним данным в Беларуси от засухи пострадало 220 гектар сельскохозяйственных культур или около 5 % от общей площади. До начала активной уборочной кампании остаётся порядка двух недель.

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

Новости экономики за 20.06.2018-4

Более трети введённого в 2018 году жилья в Беларуси построено для нуждающихся. Организации всех форм собственности сдали почти 15 тысяч квартир общей площадью 1 миллион 300 тысяч квадратных метров. 35,5 % этого объёма введены в эксплуатацию для граждан, стоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. Примерно каждый четвёртый метр построен с господдержкой, а каждый третий – на селе.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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