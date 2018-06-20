Новости экономики за 20.06.2018

Новости Беларуси. Урожай будет спасён. Белгидромет обещает дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Китай выделит Беларуси порядка 120 миллионов долларов на реализацию важных проектов

Условия формирования урожая уже улучшились в восточных и некоторых центральных районах страны. В то же время на значительных площадях в южных и западных регионах почвенной влаги по-прежнему недостаточно. По последним данным в Беларуси от засухи пострадало 220 гектар сельскохозяйственных культур или около 5 % от общей площади. До начала активной уборочной кампании остаётся порядка двух недель. КРЫША НАД ГОЛОВОЙ