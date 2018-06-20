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«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие

20 июня 2018 19:07
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Новости Беларуси. 80-летний юбилей 20 июня праздновал заслуженный тренер СССР и Беларуси по гандболу Спартак Миронович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие-1

Несмотря на почтенный возраст он все также поражает окружающих своей неиссякаемой энергией и особым чувством юмора, и по-прежнему не оставляет дело всей своей жизни.

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие-4

Поздравления от коллег и многочисленных воспитанников Спартак Петрович принимал в стенах своего второго дома: в столичном спорткомплексе «Уручье».

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие-7

Константин Шароваров, олимпийский чемпион по гандболу (1988 г.):
Мало кому в жизни выпадает такая удача, как выпала мне. Потому что много было ребят не каждому выпадает работать с таким тренером, с таким человеком, попасть в такую команду. Я очень рад, что мне так повезло.

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие-10

Никита Вайлупов, игрок ГК «СКА-Минск»:
Он сам по себе очень уникальный человек. Мне выпал шанс с ним поработать и хорошее черпануть от него. У него отменное чувство юмора, очень острое. В своем возрасте, ему 80 лет, он на тренировках показывал нам, молодым, упражнения.

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие-13

Спартак Миронович уже не единожды вписал свое имя в историю спорта золотыми буквами. Детско-юношеская школа СКА нынче гордо носит его имя, и это, пожалуй, главная награда для истинного наставника.

# Юбилеи # общество # Константин Шароваров # Никита Вайлупов # Фотофакт

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