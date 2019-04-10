Сколько часов в день можно слушать музыку в наушниках?

Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР:

Я бы выделил такой момент, как прослушивание музыки в транспорте – в метро. Потому что оно само по себе создает шум, очень громко. И когда вы хотите услышать, вы делаете еще громче. И в момент, когда транспорт останавливается и его громкость понижается, а субъективная громкость, которую вы ощущаете – она повышается. Это начинает бить по ушам, и вы быстренько делаете тише. И вот эти большие перепады, нагрузки очень тяжело воспринимаются.