Сколько часов в день можно слушать музыку в наушниках?

Кто находится в группе риска по нарушению слуха, кроме тех, кто слушает громкую музыку в наушниках длительное время, рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» разработчик мобильного приложения «Сверчок», кандидат технических наук Максим Вашкевич.
Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР:
Я бы выделил такой момент, как прослушивание музыки в транспорте – в метро. Потому что оно само по себе создает шум, очень громко. И когда вы хотите услышать, вы делаете еще громче. И в момент, когда транспорт останавливается и его громкость понижается, а субъективная громкость, которую вы ощущаете – она повышается. Это начинает бить по ушам, и вы быстренько делаете тише. И вот эти большие перепады, нагрузки очень тяжело воспринимаются.
Что скажете по поводу прослушивания аудиокниг?
Максим Вашкевич:
Мне кажется, поскольку в музыке частотный состав немного другой, чем в речи, прослушивание ее может быть более опасным. Главный фактор – время. Если 1 час, то ничего. Если пять часов, то уже плохо.
Мобильное приложение «Сверчок» для проверки слуха у школьников. Разработчик рассказывает об инновациях