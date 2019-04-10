Проверить слух у школьников можно с помощью мобильного приложения. Показываем, как оно работает

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» разработчик мобильного приложения для скрининга слуха «Сверчок» Максим Вашкевич продемонстрировал, как проверить слух с помощью данной разработки.
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» разработчик мобильного приложения для скрининга слуха «Сверчок» Максим Вашкевич продемонстрировал, как проверить слух с помощью данной разработки.
Надеваем наушники и начинаем проходить тест слуха.
Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР:
Обычное приложение. Называется Hearing test. Тест слуха. Нажимаем на «сверчка». Начинаем тест, и вам поочередно будут подаваться в левое и правое ухо сигналы. Как только вы их слышите, нажимаете кнопку.
Порог на частоте 125 Гц зафиксирован: это хорошо или плохо?
Максим Вашкевич:
Естественно, хорошо.
То есть это какой-то глухой звук, который откуда-то издалека прилетает. Как только ты его услышал, нужно нажать соответствующую кнопку.