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Проверить слух у школьников можно с помощью мобильного приложения. Показываем, как оно работает

10 апреля 2019 09:16
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В программе «Утро. Студия хорошего настроения» разработчик мобильного приложения для скрининга слуха «Сверчок» Максим Вашкевич продемонстрировал, как проверить слух с помощью данной разработки.      

Проверить слух у школьников можно с помощью мобильного приложения. Показываем, как оно работает -1

Надеваем наушники и начинаем проходить тест слуха.    

Проверить слух у школьников можно с помощью мобильного приложения. Показываем, как оно работает -4

Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР:
Обычное приложение. Называется Hearing test. Тест слуха. Нажимаем на «сверчка». Начинаем тест, и вам поочередно будут подаваться в левое и правое ухо сигналы. Как только вы их слышите, нажимаете кнопку.        

Проверить слух у школьников можно с помощью мобильного приложения. Показываем, как оно работает -7

Порог на частоте 125 Гц зафиксирован: это хорошо или плохо?

Проверить слух у школьников можно с помощью мобильного приложения. Показываем, как оно работает -10

Максим Вашкевич:  
Естественно, хорошо.   

То есть это какой-то глухой звук, который откуда-то издалека прилетает. Как только ты его услышал, нужно нажать соответствующую кнопку.   

Проверить слух у школьников можно с помощью мобильного приложения. Показываем, как оно работает -13

Мобильное приложение «Сверчок» для проверки слуха у школьников. Разработчик рассказывает об инновациях

# Инновации # общество # Максим Вашкевич

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