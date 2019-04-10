Проверить слух у школьников можно с помощью мобильного приложения. Показываем, как оно работает

Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР:

Обычное приложение. Называется Hearing test. Тест слуха. Нажимаем на «сверчка». Начинаем тест, и вам поочередно будут подаваться в левое и правое ухо сигналы. Как только вы их слышите, нажимаете кнопку.