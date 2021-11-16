Накормили кашей с говядиной и осмотрели пострадавших. Как относятся к беженцам в логистическом центре?

Новости Беларуси. Тысячи замерзших, а теперь еще и промокших после ледяного химического дождя польских водометов беженцев остаются на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику по региону Юрию Караеву организовать ночлег для женщин и детей. Для приема и обогрева подготовили логистический центр, который находится неподалеку.