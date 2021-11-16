Накормили кашей с говядиной и осмотрели пострадавших. Как относятся к беженцам в логистическом центре?

Новости Беларуси. Тысячи замерзших, а теперь еще и промокших после ледяного химического дождя польских водометов беженцев остаются на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тысячи замерзших, а теперь еще и промокших после ледяного химического дождя польских водометов беженцев остаются на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику по региону Юрию Караеву организовать ночлег для женщин и детей. Для приема и обогрева подготовили логистический центр, который находится неподалеку.
Предварительно центр обустроили для ночлега людей, завезли теплые вещи, одеяла, тюфяки – всего более двух тысяч спальных комплектов. В центре беженцы могут согреть детей и согреться сами, просушить одежду. По предварительной информации, здесь могут разместиться абсолютно все находящиеся на границе люди. Еду для них будут готовить военные полевые кухни, планируется организовать как минимум одноразовое горячее питание. Сегодня, 16 ноября, на ужин для беженцев приготовили кашу с говядиной.
Также была оказана медицинская помощь пяти беженцам. Но стоит отметить, что не все пострадавшие обращаются. Это особенности менталитета, люди просят о помощи только в самых крайних ситуациях. В логистическом центре, где организован пункт временного размещения, медики продолжают осматривать всех, кто прибыл на ночлег и при необходимости оказывают медпомощь.
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Их уже осмотрели медики. Сколько беженцы смогут находиться в логистическом центре?