«Готовы сидеть здесь до последнего и надеяться на снисхождение от Польши». Что происходит ночью в новом лагере беженцев?

Новости Беларуси. Девятый день наше внимание обращено к западным рубежам. 16 ноября ситуация обострилась. Напомним, около полудня доведенные до отчаяния беженцы осуществили попытку прорыва на польскую территорию в районе пункта пропуска «Брузги», польские силовики применили слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К вечеру ситуация нормализовалась, по крайней мере острого противостояния не наблюдается. После конфликта на КПП часть беженцев направилась к ранее обжитому полевому лагерю у границы. Там работает наша съемочная группа. На связь со студией выходит корреспондент Сергей Шуманский.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Из логистического центра, где сейчас в комфортных условиях находятся около 1 000 мигрантов, мы переместились ближе к пункту пропуска «Брузги». Здесь образовался новый стихийный лагерь беженцев. Это те люди, которые не захотели идти со всей группой в логистический центр. Есть еще один лагерь, самый первый в лесу, но туда по ориентировочным подсчетам двинулось около 15 % от всех беженцев, если брать от 2 500 беженцев. Остальные расположились здесь. Если окинуть взглядом, сложно подсчитать. Наверное, меньше тысячи здесь сейчас человек. Они расставили палатки. Здесь по-прежнему много детей и женщин. Они не захотели почему-то туда идти, хотя они находятся в очень критическом состоянии. Многие из них залиты водой из польских водометов.

Появилась интересная информация: в ООН пока не подтверждают использование водометов против беженцев. Без комментариев, что называется.

Люди готовятся к ночи, разжигают костры, пытаются как-то согреться, просушиться. Мы видим дрова. Судя по всему, эти дрова они сюда притащили из первого лагеря. Еду привозили сюда, к пункту пропуска, утром, и больше пока еды эти люди не получали. Правда, за водой они сходили, видимо, к логистическому центру. Еды пока больше не будет для них. Только с утра следующая порция гуманитарной помощи будет.

Кстати, медики рассказывают, что эти люди неохотно обращаются за медицинской помощью, потому что у них такой менталитет. Они готовы терпеть до последнего. Были случаи, когда приводили больных детей с ларингитом, бронхитом в очень тяжелом состоянии. Врачи оказывали им помощь, и буквально через полчаса ребенку становилась лучше, и они тут же уходили в холод, в палатки. Они готовы сидеть здесь до последнего и надеяться на какое-то снисхождение от Польши. Сегодня было понятно, что ждать этого абсолютно не стоит.