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Конашенков: высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева

26 марта 2022 10:40
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В Донбассе продолжается масштабная спецоперация по освобождению территорий. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под полный контроль уже 276 населенных пунктов. Бои не прекращаются на всей линии соприкосновения, порой приобретая ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Конашенков: высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева-1

И без того непростую гуманитарную ситуацию осложняют бесконечные обстрелы ВСУ городов и поселков Донбасса. Несколько часов назад украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР более сорока ракет. За сутки снаряды рвались и в двух населенных пунктах ЛНР. В результате там разрушено девять многоэтажных домов и библиотека.  

В свою очередь российские войска нанесли ответный ракетный удар по военным объектам ВСУ. Уничтожены склады с боеприпасами и горючим. Сейчас продолжается операция по освобождению нескольких населенных пунктов.  

Конашенков: высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева-4

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:  
Группировка войск российских вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка, наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам. В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровинцы Житомирской области. Также высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины. За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 117 военных объектов Украины.  

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# Международная политика # общество # Игорь Конашенков # Фотофакт

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