Конашенков: высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева

В Донбассе продолжается масштабная спецоперация по освобождению территорий. Подразделения ЛНР и ДНР при поддержке российской армии взяли под полный контроль уже 276 населенных пунктов. Бои не прекращаются на всей линии соприкосновения, порой приобретая ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И без того непростую гуманитарную ситуацию осложняют бесконечные обстрелы ВСУ городов и поселков Донбасса. Несколько часов назад украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР более сорока ракет. За сутки снаряды рвались и в двух населенных пунктах ЛНР. В результате там разрушено девять многоэтажных домов и библиотека.

В свою очередь российские войска нанесли ответный ракетный удар по военным объектам ВСУ. Уничтожены склады с боеприпасами и горючим. Сейчас продолжается операция по освобождению нескольких населенных пунктов.