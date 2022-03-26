«Девушку-служанку похоронили заживо». Рассказываем историю усадьбы Чапских

– Ты уже был в Дзержинске? – Да, у меня там дальние родственники жили, мы у них бывали в гостях. – Здорово, то есть сегодня ты у нас за экскурсовода. – Могу, да. Уважаемые туристы, посмотрите направо, мы въезжаем в Дзержинск. – Мне уже нравится.

– В таких домах, мне кажется, должны быть привидения. Как ты считаешь?

– Ты знаешь, да. Есть тут несколько легенд о том, что здесь существуют привидения. Одна из легенд о том, что девушку-служанку похоронили заживо, и она каждую ночь выходит и гуляет по этому зданию. Но это одна из легенд. Есть еще одна легенда о том, что тут жил один помещик, который коллекционировал мумий, и этих мумий он показывал своим гостям в стеклянных гробах. Представляешь?

– Ужас.

– И до сих пор, ну, это опять же легенда.

– Я верю.

– Но до сих пор они якобы гуляют по этому зданию.

– Хорошо, что не ночь. Давай поехали быстрее отсюда. Мне что-то страшно.

– Ай, ну, может, подождем? Посмотрим?