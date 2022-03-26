«Девушку-служанку похоронили заживо». Рассказываем историю усадьбы Чапских

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И это город Дзержинск, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– Ты уже был в Дзержинске?
– Да, у меня там дальние родственники жили, мы у них бывали в гостях.
– Здорово, то есть сегодня ты у нас за экскурсовода.
– Могу, да. Уважаемые туристы, посмотрите направо, мы въезжаем в Дзержинск.
– Мне уже нравится.
– Сергей привез нас в какое-то поместье.
– Это не поместье. Это усадьба Чапских. Одна из самых известных в стране, между прочим.
– Пойдем посмотрим.
– Смотри, видишь, какое красивое поместье?
– Да, правда, далеко.
– Дойдем.
– Будем идти.
Усадьба Чапских находится в деревне Прилуки, недалеко от Дзержинска. В XIX веке это был центр культурной жизни окрестных дворян. Жемчужиной усадьбы были парки и террасы, которые спускались от дворца к реке. От въездных ворот до усадебного дома вела огромная липовая аллея длиной 240 метров.
– В таких домах, мне кажется, должны быть привидения. Как ты считаешь?
– Ты знаешь, да. Есть тут несколько легенд о том, что здесь существуют привидения. Одна из легенд о том, что девушку-служанку похоронили заживо, и она каждую ночь выходит и гуляет по этому зданию. Но это одна из легенд. Есть еще одна легенда о том, что тут жил один помещик, который коллекционировал мумий, и этих мумий он показывал своим гостям в стеклянных гробах. Представляешь?
– Ужас.
– И до сих пор, ну, это опять же легенда.
– Я верю.
– Но до сих пор они якобы гуляют по этому зданию.
– Хорошо, что не ночь. Давай поехали быстрее отсюда. Мне что-то страшно.
– Ай, ну, может, подождем? Посмотрим?
«Очень-очень чистая вода». Показываем знаменитые Юцковские родники (смотреть здесь).