Скидка 10% на товары для уязвимых слоёв населения. Какие продукты входят в перечень необходимых и как получить эту льготу?

Мировые цены на продовольствие продолжают расти. Безусловно, это влияет на цены в нашей стране, однако правительство принимает беспрецедентные меры, чтобы сдерживать инфляционные процессы. Во многих торговых сетях Беларуси 17 января начала работать программа 10 % скидки для уязвимых слоев населения. Кто может на нее рассчитывать и как это работает, спросили у гостя. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь –Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли. Александра Каштанова, ведущая:

Мы знаем, что подобное соглашение реализовано правительством Беларуси впервые. Расскажите подробнее, что вызвало такое решение.

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли:

Как вы и сказали, мировые цены продолжают расти. Да, хотя и не такими темпами, как раньше. Целый прошлый год держались мировые цены на продовольствие около 30 %, сейчас чуть-чуть поменьше, чуть более 20 %. Тем не менее темпы роста существенные, это не может не влиять и на нашу страну. Если судить в общем по потребительской корзине, у нас товары критического импорта – это те, которые не производятся в нашей стране или производятся в недостаточном количестве, их более 30 %, поэтому понятно, что это очень чувствительное влияние оказывает на наш рынок. В прошлом году да и сейчас правительство принимает всевозможные меры, в том числе применялись и применяются меры жесткого регулирования. Там, где фактически ограничивается рост цен на максимально предельном уровне. Мы не стоим на месте и искали тот механизм, чтобы компенсировать какой-то рост цен, чтобы это особенно малоимущие граждане никак не почувствовали на своем кошельке. Такую схему мы с торговыми сетями придумали, сейчас ее запустили. Наверное, такая практика впервые не только в нашей стране, но на всем постсоветском пространстве. Это подразумевает то, что социально уязвимым категориям граждан предоставляются основными торговыми сетями скидка в размере 10 % на социально значимые товары. Какие слои населения могут рассчитывать на скидку? Александр Меженный, ведущий:

Как раз таки на эту тему и хотелось бы подробнее. Кто имеет право рассчитывать на эту скидку? Андрей Картун:

Прежде всего это пенсионеры, инвалиды. Еще одна категория – это лица, которые получают адресную социальную помощь. Это категория граждан, которые имеют доход ниже бюджета прожиточного минимума. И еще одна категория, которая сюда попадает, это многодетные семьи. Всего по сути потенциальный охват скидочной программы будет достигать около 25 % населения страны, потенциально может воспользоваться.

Александра Каштанова:

Приходит гражданин в магазин, что он должен делать? На какой перечень продуктов предоставляется эта скидка? Какой алгоритм действий человека, когда он решил, что у него есть возможность получить эту скидку? Как получить скидку на товары? Андрей Картун:

Алгоритм действий такой: если он попадает в эту категорию, приходит в торговую сеть, которая заключила соглашение, по прошествии определенного времени мы видим вопросы, которые были связаны, это не во всех магазинах, это в тех магазинах, которые присоединились к этому соглашению, этих торговых сетей всего 16. Перечень открытый, может вступить еще тот, кто не вступил. Так вот если этот магазин поддержит эту программу социальную, то можно обратиться туда по документу, который подтверждает право на получение скидки, будет выдаваться так называемая социальная карта. У каждого торгового объекта она по-разному называется, но смысл один и тот же. И много вопросов было: что же делать с предыдущими программами? Мы таким образом договорились с торговыми сетями, что у человека будет право выбора: или он остается в старой программе. Например, какие-то дни пенсионеров проводят крупные торговые сети, у них в определенные дни скидка 5-7 %, например, на всю линейку продовольственных товаров. Тогда будет зависеть от того, что потребляет конкретный человек. То есть он может выбрать 5 %, и ему выгодно будет, или более глубокую скидку, но на более усеченную категорию товаров. Всего 29 товаров, которые попали в эту углубленную скидку 10 %. Это основные: молоко, хлеб, крупа, детское питание. Но опять же здесь, может, не совсем ясно, что это за категории конкретно. Но в торговых объектах сейчас активная информационная политика идет, вывешены стенды, на сайтах можно почитать, какая это категория. Условно говоря, молоко сюда не все попадает, потому что молоко попадает только пастеризованное. Если вы хотите какое-то другое молоко – высокой жирности или ультрапастеризованное, или в тетрапаке, – то здесь не будет работать скидка 10 %. Можно ли получить сразу несколько скидок? Александр Меженный:

В целом я понимаю так, что непосредственно сами покупатели могут определить, куда им выгоднее ходить. Единственное – можно ли из магазина в магазин переходить и постоянно пользоваться этой скидкой?

Андрей Картун:

Да, можно, но каким образом механизм перехода будет работать, то есть гражданин, который относится к той или иной категории, может прийти в одну торговую сеть и открыть себе скидочную карту этой сети и тут же пойти и открыть такую же карту другой сети. И опять же здесь установлены определенные лимиты. Лимит выборки товаров – это бюджет прожиточного минимума. Суть такая, что действительно здесь пока нет ограничений. Можешь выбрать в одной сети на эту сумму и получить скидку 10 %, можешь потом перейти во вторую. Никто не ограничивает. Но это опять же скидка в месяц. Все зависит от того, как ты хочешь. Можно сразу выбрать ее, а можно в течение месяца, потом все аннулируется и будет накопительный эффект. Александра Каштанова:

То есть прежде, чем пойти в магазин, нужно все-таки ознакомиться с товарами, системой, что есть определенный какой-то лимит. Может, есть специфические ценники? Или человек приходит и уже на кассе будет понимать: входит в перечень скидок этот товар или не входит? Или в магазине будет обозначаться?