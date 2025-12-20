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В Афинах +15, а в Вильнюсе +2 – погода в Европе на неделю

20 декабря 2025 18:31
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 К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Афинах +15, а в Вильнюсе +2 – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +9 градусов. В Вене +2, без существенных осадков. В Риме ожидается +9, также без существенных осадков. В Мадриде +6. В испанской столице пройдет дождь. 

В Афинах +15, а в Вильнюсе +2 – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии, в дневные часы столбики термометров покажут +3. Возможен кратковременный дождь на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +6. +15 будет отмечено в Афинах, там также не обойдется без осадков. 

В Афинах +15, а в Вильнюсе +2 – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +3 в дневные часы. В Вильнюсе +2, без существенных осадков. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +5, будет облачно. +2 в Киеве, пройдет небольшой дождь. В Москве 0 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

# Погода

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