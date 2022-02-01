«Мы начинаем это всё со стадии строительства». Как спасатели работают на предупреждение?

Новости Беларуси. МЧС – это не только спасатели, которые занимаются ликвидацией ЧП: тушат пожары, разбирают завалы, ищут пропавших. Кристина Шкараденок работает на предупреждение подобных ситуаций, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Кристина Шкараденок, г лавный с пециалист с ектора н адзора и п рофилактики Борисовского г оррайотдела п о Ч С : Мы доносим до людей, как необходимо соблюдать пожарную безопасность. Заходя в домовладение, мы смотрим отопительную печь, как ведут себя люди, чтобы они в постели не курили. Смотрим состояние пожарных извещателей. Либо, если их нет, рекомендуем установить. Все-таки спасают не одну жизнь.

В декабре Кристина стала лучшим в стране инспектором по пожарному надзору. В ее силах и бабушке на деревне доходчиво объяснить, как зимой печкой пользоваться, и за безопасностью при строительстве проследить. А для этого в уме нужно держать огромное количество норм и правил.

Кристина Шкараденок:

На момент строительства обеспечение пожарной безопасности веду я. Все, что касается уплотнителей, доводчиков, противопожарных стен, либо где нужны перегородки – надзор осуществляется в том числе и нами. В моем лице – на территории Борисовского района. Поэтому, чтобы соблюдать пожарную безопасность со всех сторон, мы начинаем это все со стадии строительства.

В нашей профессии важно желание помогать. Ведь без желания, без внутреннего стержня и любви к этой профессии работать у нас практически невозможно. Многие из-за этого уходят.

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