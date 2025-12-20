От -6 до +4 с дождём и слабым туманом – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Ожидается перемещение малоактивных фронтальных разделов с Финского залива и поступление на северо-восток страны прохладных воздушных масс. Местами прогнозируются небольшие кратковременные осадки – снег, мокрый снег, преимущественно по юго-западу с дождем. В отдельных районах слабые туманы и гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью от -6 до +1. Максимальная днем от -4 до +4. В середине недели вслед за перемещением арктического фронта в Беларуси с северо-запада России ожидается вторжение холодных и неустойчивых воздушных масс. Морозная погода охватит почти всю страну. Температура воздуха в течение суток будет от -1 до -7 ночью по северо-востоку при прояснениях от -8 до -10. Возможно, небольшой снег, мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Лишь в юго-западных районах температура будет около нуля.

Подробный прогноз по областям страны: