«На все случаи жизни». Спасатель показал, какое вооружение находится внутри пожарной машины

Новости Беларуси. Это новейшая аварийно-спасательная техника на вооружении борисовских спасателей. С такой под силу приходить на помощь в любых чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Илья Трепенок, начальник дежурной смены ПАСЧ № 1 Борисова:

Данный автомобиль укомплектован всем необходимым пожарно-техническим вооружением для ликвидации всех чрезвычайных ситуаций.

– То есть с помощью оборудования, которое здесь находится, можно прийти на помощь в любой ситуации?

– Практически в любой чрезвычайной ситуации мы можем работать этим автомобилем. В данном отсеке находятся электрозащитные средства. То есть при тушении жилых домов нам где-то необходимо обесточить электроэнергию. У нас здесь есть электрические ножницы, также хранятся специальные боты, прорезиненные перчатки. До 1 000 Вольт мы можем проводить обрезку проводов.

Также здесь имеются конусы ограждения. Нам всегда необходимо обеспечить безопасность личного состава. Для этого мы ограждаем проезжую часть этими конусами. Также есть средства первичного тушения – огнетушитель ОП-10. Здесь у нас пожарная колонка.

Сверху находятся костюмы для химической защиты и перфорированные рукава. Это также при авариях на химических организациях для осаждения облаков.

– Даже водолазный костюм. На все случаи жизни.

– Это не водолазный. Это и есть для химической защиты.

В этом отсеке трехходовое разветвление, рукавные задержки и различных диаметров рукава – 66-е и 51-е. Здесь генераторы пены средней кратности и различные пожарные стволы. Они отличаются расходами – 3,5 литра и 7 литров в секунду.

Здесь сердце пожарного автомобиля – пожарный насос. Если он придет в неисправность, функциональность этого автомобиля практически уйдет в ноль, так как без него мы ничего сделать не сможем. Его производительность – 40 литров в секунду.

В этом отсеке у нас располагается магистральная линия из двенадцати 77-х рукавов, часть 66-х рукавов. Первая помощь из ствола Б также идет из 51-х рукавов. Здесь у нас механизированный аварийно-спасательный инструмент. Это бензогенератор, бензопила. Здесь есть ручной гидравлический инструмент. То есть какие-то легкие работы при ДТП мы можем делать этим гидравлическим инструментом. Если где-то какие-то металлоконструкции, мы можем отрезать бензорезом.