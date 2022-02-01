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«На все случаи жизни». Спасатель показал, какое вооружение находится внутри пожарной машины

01 февраля 2022 11:30
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Новости Беларуси. Это новейшая аварийно-спасательная техника на вооружении борисовских спасателей. С такой под силу приходить на помощь в любых чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«На все случаи жизни». Спасатель показал, какое вооружение находится внутри пожарной машины-1

Илья Трепенок, начальник дежурной смены ПАСЧ № 1 Борисова:
Данный автомобиль укомплектован всем необходимым пожарно-техническим вооружением для ликвидации всех чрезвычайных ситуаций.
– То есть с помощью оборудования, которое здесь находится, можно прийти на помощь в любой ситуации?
– Практически в любой чрезвычайной ситуации мы можем работать этим автомобилем. В данном отсеке находятся электрозащитные средства. То есть при тушении жилых домов нам где-то необходимо обесточить электроэнергию. У нас здесь есть электрические ножницы, также хранятся специальные боты, прорезиненные перчатки. До 1 000 Вольт мы можем проводить обрезку проводов.

«На все случаи жизни». Спасатель показал, какое вооружение находится внутри пожарной машины-4

Также здесь имеются конусы ограждения. Нам всегда необходимо обеспечить безопасность личного состава. Для этого мы ограждаем проезжую часть этими конусами. Также есть средства первичного тушения – огнетушитель ОП-10. Здесь у нас пожарная колонка.

«На все случаи жизни». Спасатель показал, какое вооружение находится внутри пожарной машины-7

Сверху находятся костюмы для химической защиты и перфорированные рукава. Это также при авариях на химических организациях для осаждения облаков.
– Даже водолазный костюм. На все случаи жизни.
Это не водолазный. Это и есть для химической защиты.
В этом отсеке трехходовое разветвление, рукавные задержки и различных диаметров рукава – 66-е и 51-е. Здесь генераторы пены средней кратности и различные пожарные стволы. Они отличаются расходами – 3,5 литра и 7 литров в секунду.

«На все случаи жизни». Спасатель показал, какое вооружение находится внутри пожарной машины-10

Здесь сердце пожарного автомобиля – пожарный насос. Если он придет в неисправность, функциональность этого автомобиля практически уйдет в ноль, так как без него мы ничего сделать не сможем. Его производительность – 40 литров в секунду.

«На все случаи жизни». Спасатель показал, какое вооружение находится внутри пожарной машины-13

В этом отсеке у нас располагается магистральная линия из двенадцати 77-х рукавов, часть 66-х рукавов. Первая помощь из ствола Б также идет из 51-х рукавов. Здесь у нас механизированный аварийно-спасательный инструмент. Это бензогенератор, бензопила. Здесь есть ручной гидравлический инструмент. То есть какие-то легкие работы при ДТП мы можем делать этим гидравлическим инструментом. Если где-то какие-то металлоконструкции, мы можем отрезать бензорезом.

«На все случаи жизни». Спасатель показал, какое вооружение находится внутри пожарной машины-16

Здесь есть комплект для группы спасения на воде. Есть круг, конец Александрова, два спасательных жилета. И еще есть бензогенератор. Он предназначен для подпитки мачты освещения. То есть когда мы работаем в темное время суток – подняли мачтовое освещение, завели бензогенератор и освещаем место ЧС. Освещение замечательное у него.

«На все случаи жизни». Спасатель показал, какое вооружение находится внутри пожарной машины-19

И мотопомпа. Мотопомпой работаем в том случае, если нет возможности подъезда автоцистерны к водоисточнику. Личный состав из двух человек берет мотопомпу, несет к водоисточнику и производит забор воды этой мотопомпой.

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# МЧС Беларуси # общество # Илья Трепенок # Яна Шипко # Фотофакт

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