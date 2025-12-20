В матче 1/2 Суперкубка Италии «Болонья» одержала победу над миланским «Интером»

«Нерадзурри» уверенно начали поединок и захватили лидерство уже спустя две минуты после стартового свистка – отличился Маркус Тюрам. Однако спустя пол часа Риккардо Орсолини уверенно реализовал одиннадцатиметровый и восстановил паритет. Основное время так и завершилось вничью – 1:1. И в результате судьба путевки в финал решилась в серии пенальти, где точнее оказались «красно-синие», они безошибочно пробили трижды. Голкипер «Болоньи» Федерико Равалья не только спасал в игре, но и парировал два удара «Интера», подарив тем самым шанс на титул.

«Болонья» одержала викторию над миланским «Интером» в матче 1/2 Суперкубка Италии по футболу. Встреча прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Винченцо Итальяно, главный тренер ФК «Болонья»:

Самый сложный момент был сразу после нашего гола, так как они сильно давили, и было трудно. Пытались заставить нападающих держать мяч, но поддержки было мало. Нас долгое время прижимали к воротам, ведь мы играли против команды, состоящей из чемпионов, поэтому знали, что такие периоды будут.

Во втором тайме сыграли намного лучше, когда взяли игру под контроль, смогли оттеснить соперника на их половину поля и создавать голевые моменты. К сожалению, это футбол, если ты не реализуешь свои шансы, то дойдешь до серии пенальти, а дальше – лотерея.

Ранее в первом полуфинале «Наполи» сломил сопротивление «Милана» – 2:0. Решающее противостояние пройдет в предстоящий понедельник. Самой титулованной командой в истории этих соревнований является туринский «Ювентус», в активе которого девять трофеев.