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Уникальные дары Севера! Ярмарка рыбы и деликатесов уже работает в Минске

20 декабря 2025 19:10
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Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным. Ярмарка рыбы и деликатесов Севера уже работает в Минске внутри торгового центра «Скала» предкассовой зоны супермаркета «Грин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальные дары Севера! Ярмарка рыбы и деликатесов уже работает в Минске-2
Уникальные дары Севера! Ярмарка рыбы и деликатесов уже работает в Минске-3

Представлено более 30 видов дикой рыбы. Продукция натуральная, копчение без жидкого дыма. Рыбу можно и замораживать, чтобы сохранить до новогоднего стола. Она не потеряет ни вкус, ни пищевую ценность.

Уникальные дары Севера! Ярмарка рыбы и деликатесов уже работает в Минске-5

Наша рыбка не подвергалась заморозке. Ее можно уже приобретать на Новый год. У нас есть менее жирная, то есть чисто белковая рыба. Например, тот же самый тунец. Это атлантический деликатес. Он богат именно белком.

Уникальные дары Севера! Ярмарка рыбы и деликатесов уже работает в Минске-7
Уникальные дары Севера! Ярмарка рыбы и деликатесов уже работает в Минске-8

Его в основном спортсмены едят. Есть у нас жирная рыба. Например, дикий лосось – полезен для мозга, для костей. Есть юкола дикого лосося, которая жирная, пользой будет Омега-3.

Уникальные дары Севера! Ярмарка рыбы и деликатесов уже работает в Минске-10

В Минске ярмарка также будет работать на улице Чкалова, возле ДК «Железнодорожников», а в Гомеле на Речицком проспекте, в желтой палатке перед ТЦ «Мандарин». Все точки открыты с 10 утра и до 6 вечера.

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