Уникальные дары Севера! Ярмарка рыбы и деликатесов уже работает в Минске

Отличная возможность сделать новогодний стол более разнообразным. Ярмарка рыбы и деликатесов Севера уже работает в Минске внутри торгового центра «Скала» предкассовой зоны супермаркета «Грин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представлено более 30 видов дикой рыбы. Продукция натуральная, копчение без жидкого дыма. Рыбу можно и замораживать, чтобы сохранить до новогоднего стола. Она не потеряет ни вкус, ни пищевую ценность.

Наша рыбка не подвергалась заморозке. Ее можно уже приобретать на Новый год. У нас есть менее жирная, то есть чисто белковая рыба. Например, тот же самый тунец. Это атлантический деликатес. Он богат именно белком.

Его в основном спортсмены едят. Есть у нас жирная рыба. Например, дикий лосось – полезен для мозга, для костей. Есть юкола дикого лосося, которая жирная, пользой будет Омега-3.