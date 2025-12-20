Победителем на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону стал Антон Смольский

Антон Смольский стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер нашей национальной сборной убежал на дистанцию в 12,5 километров шестым. Он показал стопроцентную точность на огневых рубежах, не допустив ни одного промаха, не подвела и скорость. На последний круг земляк уходил в роли фаворита и «золотой» результат сохранил на финише, опередив серебряного призера россиянина Даниила Серохвостова на 27 секунд. Благодаря этому успеху Антон закрепился на вершине общего зачета.

Наши девушки выступили менее успешно и не попали в десятку сильнейших. Лучшей из белорусок стала Анна Сола, которая допустила три осечки на стрельбище и расположилась в итоге на 12-м месте. Елена Кулак стала 17-й. Остальные соотечественницы оказались за пределами первой двадцатки. Программу этапа Кубка Содружества в воскресенье завершат масс-старты.