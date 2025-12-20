АХЛ: «Абботсфорд» одолел «Тусон» со счётом 4:2

Белорусские хоккеисты на заметных ролях в Американской хоккейной лиге. Они помогают своим командам побеждать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Абботсфорд» с Никитой Толопило в воротах на домашней площадке одолел «Тусон» со счетом – 4:2. Соотечественник был заявлен в качестве основного голкипера и провел на льду весь поединок. Он отразил 33 броска из 35 и завершил встречу с коэффициентом надежности – 2. Благодаря чему уроженец Минска был признан «второй звездой» противостояния. В текущем сезоне АХЛ у Никиты три победы, а процент сейвов составляет – 90,7%.

«Сан-Диего» Егора Сидорова на выезде обыграл «Калгари». Основное время завершилось вничью, а в овертайме «чайки» праздновали викторию – 4:3. Наш нападающий выходил на лед в третьем звене и отметился голевой передачей на экваторе второго периода, когда его дружина вышла вперед. Также он четыре раза угрожал неприятельским владениям и закончил дуэль с «нулем» в графе «плюс-минус». Со старта розыгрыша в активе Егора 15 результативных баллов.