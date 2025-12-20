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«Минчанка-2» одержала третью победу на регулярном чемпионате Молодёжной лиги России

20 декабря 2025 18:36
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Волейболистки «Минчанки-2» одержали третью победу на пятом этапе регулярного чемпионата Молодежной лиги России. Сегодня девушки в Челябинске встречались с командой «Тюмень-Прибой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски полностью контролировали ход поединка и, несмотря на сопротивление соперниц, не упустили ни одного сета. Наиболее острая борьба наблюдалась в первом игровом отрезке, однако землячки сумели выстоять (26:24) и закрепили успех в последующих двух партиях – 25:21 и 25:22. Завтра подопечные Ольги Пальчевской сыграют с местной дружиной «Динамо-Метар-3». Белоруски уверенно проводят текущий розыгрыш, благодаря чему закрепились на первом месте турнирной таблицы. 

# Волейбол # Спортивные соревнования

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