Президент Беларуси принял с докладом Александра Турчина: ключевые вопросы встречи

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

В первом квартале 2019 года мы будем готовить масштабное совещание с участием главы государства. Масштабное в смысле целей и задач, а не количество участников.

По развитию цифровой экономики в стране, я считаю, это главный результат. Я доложил главе государства краткие итоги нашей работы в этом направлении, касаемо структуры правительства. Есть у нас определенные наработки. Думаю, в ближайшее время мы их формализуем