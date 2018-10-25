Дали возможность выстрелить из автомата и сдать нормативы. Журналистам показали мощь и будни белорусской армии

Новости Беларуси. Будущее и настоящее белорусской армии показали 25 октября журналистам в Осиповичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пресс-тур состоялся в 51-й артиллерийской бригаде, которую можно назвать образцовой. Это то, к чему стремятся Вооруженные Силы.

В недавно отремонтированных казармах созданы все условия для отдыха и досуга военнослужащих. Есть даже душевые кабинки и стиральные машины. Кроме того, расположение оборудовано системой видеонаблюдения. Картинка с двух десятков камер передаётся на пульт дежурного, который может следить за соблюдением воинской дисциплины.

Показали журналистам и новые модели военной формы – боевой и повседневной. Она более комфортная и износостойкая. Это обмундирование начнет поступать в воинские части уже в 2019 году. А в солдатской столовой гостям рассказали, чем кормят военнослужащих.

Юрий Матеюк, начальник продовольственного управления Министерства обороны:

За последние пять лет нормы продовольственных пайков шесть раз менялись в большую сторону. В нормы введены свежие фрукты, увеличено количество соков, увеличена молочная группа, творог, сметана. Большинство воинских столовых уже перешли на обслуживание предприятиями общепита. Солдаты больше не ходят в наряды и картошку не чистят. Благодаря чему у военнослужащих стало больше времени на боевую подготовку.

В осиповичской артбригаде недавно появился новый учебный комплекс. На малом артиллерийском полигоне проводят имитацию боя. Военные учатся вести и корректировать огонь. А в тренажерном классе механиков-водителей обучают управлять боевыми машинами.

На вооружение артиллеристам постоянно поступает и новая техника. В основном это отечественные разработки. Например, уже знаменитая система залпового огня «Полонез» и беспилотный авиационный комплекс «Бусел».

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженых Сил Республики Беларусь:

Великолепно показывают. Пока сбоев не было. Все в штатном режиме. Заложенные в них технические характеристики тактико-техническим заданием они все соблюдены и выполняются.