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Почётный гражданин сразу 5 городов России! Чем знаменит военачальник и Герой СССР Афанасий Белобородов?

18 марта 2024 16:57
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Дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин сразу пяти российских городов. Легендарный Афанасий Белобородов. О прославленном военачальнике и о том, почему его именем названа улица в Витебске, расскажет Александра Ходюкова.

Рубрика «Чтобы помнили» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почётный гражданин сразу 5 городов России! Чем знаменит военачальник и Герой СССР Афанасий Белобородов?-1

Александра Ходюкова:
Улица Генерала Белобородова расположена в центральной части Витебска на границе Железнодорожного и Первомайского районов. Ее маршрут протяженностью около 950 метров начинается от улицы Герцена, проходит по мосту Блохина через Западную Двину и заканчивается на площади Победы. Здесь же проложено и трамвайное полотно. В честь Афанасия Павлантьевича Белобородова, дважды Героя Советского Союза, участника освобождения Витебска от немецко-фашистских войск, улица была названа в 1994 году.

Почётный гражданин сразу 5 городов России! Чем знаменит военачальник и Герой СССР Афанасий Белобородов?-4

Родился Афанасий Белобородов 31 января 1903 года в небольшой деревне Акинино Иркутской губернии в семье крестьянина. Окончил Нижегородскую пехотную школу и ленинградские военно-политические курсы. Командовал ротой в боях во время вооруженного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. За проявленную храбрость был награжден орденом Красного Знамени.

Почётный гражданин сразу 5 городов России! Чем знаменит военачальник и Герой СССР Афанасий Белобородов?-7

В 1933 году Белобородов поступил в Военную академию Рабоче-крестьянской Красной армии имени Фрунзе, спустя три года был назначен начальником штаба 43-го стрелкового корпуса. А с октября 1941-го командовал 78-й стрелковой дивизией, отличившейся в битве за Москву.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Александра Ходюкова

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