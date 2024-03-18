Почётный гражданин сразу 5 городов России! Чем знаменит военачальник и Герой СССР Афанасий Белобородов?

Дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин сразу пяти российских городов. Легендарный Афанасий Белобородов. О прославленном военачальнике и о том, почему его именем названа улица в Витебске, расскажет Александра Ходюкова. Рубрика «Чтобы помнили» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Ходюкова:

Улица Генерала Белобородова расположена в центральной части Витебска на границе Железнодорожного и Первомайского районов. Ее маршрут протяженностью около 950 метров начинается от улицы Герцена, проходит по мосту Блохина через Западную Двину и заканчивается на площади Победы. Здесь же проложено и трамвайное полотно. В честь Афанасия Павлантьевича Белобородова, дважды Героя Советского Союза, участника освобождения Витебска от немецко-фашистских войск, улица была названа в 1994 году.

Родился Афанасий Белобородов 31 января 1903 года в небольшой деревне Акинино Иркутской губернии в семье крестьянина. Окончил Нижегородскую пехотную школу и ленинградские военно-политические курсы. Командовал ротой в боях во время вооруженного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. За проявленную храбрость был награжден орденом Красного Знамени.