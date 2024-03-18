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Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?

18 марта 2024 17:02
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Рыбные реки, но мусорные берега. Жители деревни под Гродно возмущены поведением рыбаков на разливе реки Котра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После себя любители лова оставляют настоящие горы бытовых отходов, бывает, даже бросают мусор прямо людям в огороды. Да и от автомобилей не то что не пройти – не проехать ни автобусу, ни автолавке.

Галина Буро разбиралась в проблеме.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-1

Эта история для жителей деревни Плавы началась несколько лет назад, когда на реке Котра после ввода Гродненской ГЭС постепенно образовалось небольшое водохранилище. Рыбаки быстро обнаружили «клевое» место. Люди и не против – рыбы хватит всем, вот только не всегда любители лова ведут себя по-человечески.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-4

Засоряют берег реки. И приходится кому-то одному, вот председатель сельского совета, он у нас всегда назначает какого-то одного человека, и он вынужден собирать этот мусор.

От домов местных жителей до реки – рукой подать. Как только сходит лед, снасти в воду.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-7

Галина Буро, корреспондент:
Котра – это приток Немана. Здесь действительно красивые места. И рыбные. И, как мы видим, очень много рыбаков, которые оставляют после себя горы. И нет, не рыбы, а мусора.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-10

Пластик, стекло, железные банки – местные грустно шутят: здесь впору открывать мусоросортировочный завод. Отдых в прибрежной зоне уже не назовешь приятным, тем более, страдает экология – один полиэтиленовый пакет разлагается 20 лет. Попадает мусор и в воду, нарушает экосистему. Рыбак Александр признается, на пенсии удочки – любимое хобби. Но прежде чем забросить снасти, приходится убирать чужие забросы.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-13

Я обычно убираю за собой, вот доказательство. Вон мешок стоит. Вот эту вот часть. До туда не добрался, потому что маленький мешок оказался, не рассчитан.
– То есть вы еще и за другими убрали?
– Ну, как-то так сидеть… Простите, но в свинарнике сидеть не хочется.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-16

Такому положению дел многие не рады, мусорные берега от нерадивых рыбаков, бросают тень на порядочных любителей лова. Приходится делать замечания.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-19

Тут надо сидеть сутками, чтобы увидеть, когда это происходит и кто это делает.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-22

Еще один вопрос в списке проблемных – машины рыбаков. На выходных в деревне настоящий автофестиваль, которому радуются разве что местные коты – попрошайничают рыбную мелочевку. А вот жители деревни от большой концентрации транспорта страдают.

Возмущены! Маршрутные автобусы останавливаются, и вся вот эта остановка занята машинами, вот их машинами, которые приезжают на рыбу. И автобусу маршрутному не заехать и не остановиться, чтобы людей высадить.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-25

Столкновение интересов жителей и рыбаков мог бы решить компромисс в виде дорожных знаков в местах, где остановка автобусов и автолавки. А вот с мусорными берегами борьбу ведет природоохранная служба – в этом году провели свыше сотни рейдов, к административной ответственности привлекли больше 40 человек, штрафы на 19 тысяч рублей. Придут и сюда.

Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?-28

Александр Адаменко, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В том числе и в вышеуказанном населенном пункте рейды проводятся постоянно, потому что сезоны того требуют. И в ближайшее время, безусловно, мы обратим внимание еще раз, проедем туда сами. И инспекцию отправим соответствующую. Для того, чтобы узнать, какое состояние на территории берега и населенного пункта. Что касается ответственности за несанкционированное размещение отходов, то для физических лиц эта сумма может составить до 30 базовых величин.

Но все же, специалисты подчеркивают: схватить за руку каждого, кто выбрасывает банку или бумажку, практически невозможно. Не пойман с поличным – считай чист, вот только вряд ли то же самое скажешь о береге реки. Потому на помощь приходят фотоловушки, а там и наказание рублем, без воспитательной беседы тоже не обойдется: о бережном отношении к природе своей же родины и наследия, которое оставим детям.

# Водоемы Беларуси # общество # Галина Буро # Александр Адаменко

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