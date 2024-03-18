Рыбаки оставляют горы мусора в деревне под Гродно – как будут решать проблему?

Рыбные реки, но мусорные берега. Жители деревни под Гродно возмущены поведением рыбаков на разливе реки Котра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После себя любители лова оставляют настоящие горы бытовых отходов, бывает, даже бросают мусор прямо людям в огороды. Да и от автомобилей не то что не пройти – не проехать ни автобусу, ни автолавке. Галина Буро разбиралась в проблеме.

Эта история для жителей деревни Плавы началась несколько лет назад, когда на реке Котра после ввода Гродненской ГЭС постепенно образовалось небольшое водохранилище. Рыбаки быстро обнаружили «клевое» место. Люди и не против – рыбы хватит всем, вот только не всегда любители лова ведут себя по-человечески.

Засоряют берег реки. И приходится кому-то одному, вот председатель сельского совета, он у нас всегда назначает какого-то одного человека, и он вынужден собирать этот мусор. От домов местных жителей до реки – рукой подать. Как только сходит лед, снасти в воду.

Галина Буро, корреспондент:

Котра – это приток Немана. Здесь действительно красивые места. И рыбные. И, как мы видим, очень много рыбаков, которые оставляют после себя горы. И нет, не рыбы, а мусора.

Пластик, стекло, железные банки – местные грустно шутят: здесь впору открывать мусоросортировочный завод. Отдых в прибрежной зоне уже не назовешь приятным, тем более, страдает экология – один полиэтиленовый пакет разлагается 20 лет. Попадает мусор и в воду, нарушает экосистему. Рыбак Александр признается, на пенсии удочки – любимое хобби. Но прежде чем забросить снасти, приходится убирать чужие забросы.

– Я обычно убираю за собой, вот доказательство. Вон мешок стоит. Вот эту вот часть. До туда не добрался, потому что маленький мешок оказался, не рассчитан.

– То есть вы еще и за другими убрали?

– Ну, как-то так сидеть… Простите, но в свинарнике сидеть не хочется.

Такому положению дел многие не рады, мусорные берега от нерадивых рыбаков, бросают тень на порядочных любителей лова. Приходится делать замечания.

Тут надо сидеть сутками, чтобы увидеть, когда это происходит и кто это делает.

Еще один вопрос в списке проблемных – машины рыбаков. На выходных в деревне настоящий автофестиваль, которому радуются разве что местные коты – попрошайничают рыбную мелочевку. А вот жители деревни от большой концентрации транспорта страдают. Возмущены! Маршрутные автобусы останавливаются, и вся вот эта остановка занята машинами, вот их машинами, которые приезжают на рыбу. И автобусу маршрутному не заехать и не остановиться, чтобы людей высадить.

Столкновение интересов жителей и рыбаков мог бы решить компромисс в виде дорожных знаков в местах, где остановка автобусов и автолавки. А вот с мусорными берегами борьбу ведет природоохранная служба – в этом году провели свыше сотни рейдов, к административной ответственности привлекли больше 40 человек, штрафы на 19 тысяч рублей. Придут и сюда.