Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 1 апреля

Новости Беларуси. На момент 1 апреля в Беларуси проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус.
Как сообщает Минздрав, за последние сутки из больниц были выписаны 5 пациентов. Под наблюдением и на лечении находятся 157 человек.
Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента, у которого были многочисленные хронические заболевания, предварительно, отягощённые коронавирусом.
Зачем в Беларусь приглашают специалистов ВОЗ?
Ранее мы рассказывали о том, как в Беларуси проводят анализы на Covid-19 – подробности здесь.