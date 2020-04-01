Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 1 апреля

Новости Беларуси. На момент 1 апреля в Беларуси проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус.

Как сообщает Минздрав, за последние сутки из больниц были выписаны 5 пациентов. Под наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента, у которого были многочисленные хронические заболевания, предварительно, отягощённые коронавирусом.

Зачем в Беларусь приглашают специалистов ВОЗ?