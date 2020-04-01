«30 дней на велосипеде». Как поучаствовать в акции-челлендже?

Новости Беларуси. Весь апрель не на ногах, а на двух колёсах. И это не просто прогулки, а ежедневные квесты. 1 апреля стартует всемирная акция «30 дней на велосипеде», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году в ней примут участие более тысячи белорусов.

Чтобы придумать 30 загадок – по одной на каждый день – у организаторов ушло два месяца. Утром в группе появляется задание. Для его решения нужно посетить конкретный адрес в Минске. На проспекте Независимости появился двухметровый счётчик велосипедистов. Для чего он нужен?

Первый, кто приедет – фотографируется и размещает фото в соцсети с хештегами акции. Там же он получит дополнительное задание, которое позволит найти фишку с логотипом «30 дней на велосипеде».