«Сейчас прошли испытания». Специальные опоры ЛЭП будут устанавливать для гнёзд аистов
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник сектора по работе со СМИ ГПО «Белэнерго» – Александр Мальков и директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винчевский.
Александр Мальков, начальник сектора по работе со СМИ ГПО «Белэнерго»:
Когда аист селится на ЛЭП либо просто садится на траверсу линии электропередачи, он может сделать короткое замыкание, погибнуть и отключить целые крупные населенные пункты, города и поселки. Поэтому максимальная задача – это их развести.
Когда в прошлом году собрались энергетики и представители Минприроды, было решено действовать в двух направлениях. С одной стороны энергетики будут разрабатывать такую опору и платформу, на которую аист может селиться, а со стороны Минприроды и общественных организаций будет задача по привлечению аиста из опасной зоны в безопасную. Поэтому мы свою работу выполняем, разрабатываем такую опору, ее делает одна из наших организаций.
Насколько реально переориентировать птицу? Как это работает?
Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Аисты изначально могут жить и гнездиться на деревьях, на крышах. И где-то вот даже с 80-ых годов пошла тенденция: они начали селиться на линиях электропередачи, раньше это было минимально, несмотря на то, что столбы эти были. Есть два стационара орнитологических: Воложинский и Туровский. Вот в Туровском за 10 лет с 30% аистов на линиях электропередачи сейчас 75% на ЛЭП гнездится из всех аистов этого региона. В Воложинском с 7% до 35% увеличилось. Аисты выбирают ЛЭП, потому что она устойчивая, на ней не растут ветки, как на деревьях, не трясет от ветра.
Александр Мальков:
Вот это то, что разрабатываем мы, – это точечное решение, это не повальное решение проблемы. Это значит там, в тех местах, где аиста невозможно переселить, будет устанавливаться опора. Сразу нужно использовать все методы привлечения аистов на крыши домов, на отдельно стоящие опоры в безопасные места. Если уже никакие средства не помогли, тогда идет установка этой опоры. Это более крупная опора, на ней размещена платформа, это реконструкция по факту ЛЭП, это не просто взять существующую ЛЭП и сверху установить какую-то надстройку, это замена целой опоры. Сейчас прошли только испытания самих опор центрифугированных, т. е. они круглого сечения. Все, в основном, квадратные, а эти круглые, укрепленные. Почему? Потому что гнездо достигает веса и 300, и более кг. При сильном ветре, как вы видели в Беларуси, когда ломает опоры сами по себе, с таким гнездом она сломается гарантировано. Задача была сохранить надежно электроснабжение, а если уже аист укоренился тут, то нужно помочь ему жить безопасно и чтобы электроснабжение не нарушалось.