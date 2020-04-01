«Сейчас прошли испытания». Специальные опоры ЛЭП будут устанавливать для гнёзд аистов

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник сектора по работе со СМИ ГПО «Белэнерго» – Александр Мальков и директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винчевский. Александр Мальков, начальник сектора по работе со СМИ ГПО «Белэнерго»:

Когда аист селится на ЛЭП либо просто садится на траверсу линии электропередачи, он может сделать короткое замыкание, погибнуть и отключить целые крупные населенные пункты, города и поселки. Поэтому максимальная задача – это их развести.

Когда в прошлом году собрались энергетики и представители Минприроды, было решено действовать в двух направлениях. С одной стороны энергетики будут разрабатывать такую опору и платформу, на которую аист может селиться, а со стороны Минприроды и общественных организаций будет задача по привлечению аиста из опасной зоны в безопасную. Поэтому мы свою работу выполняем, разрабатываем такую опору, ее делает одна из наших организаций.

Насколько реально переориентировать птицу? Как это работает? Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Аисты изначально могут жить и гнездиться на деревьях, на крышах. И где-то вот даже с 80-ых годов пошла тенденция: они начали селиться на линиях электропередачи, раньше это было минимально, несмотря на то, что столбы эти были. Есть два стационара орнитологических: Воложинский и Туровский. Вот в Туровском за 10 лет с 30% аистов на линиях электропередачи сейчас 75% на ЛЭП гнездится из всех аистов этого региона. В Воложинском с 7% до 35% увеличилось. Аисты выбирают ЛЭП, потому что она устойчивая, на ней не растут ветки, как на деревьях, не трясет от ветра.