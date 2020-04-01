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Как получить рецепт на лекарства, не выходя из дома?

01 апреля 2020 08:54
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Пожилым людям доставляют не только продукты питания, но и лекарства. Как налажена работа с поликлиниками, рассказываем в программе «Большой город».

Как получить рецепт на лекарства, не выходя из дома?-1

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
По телефону человек сможет. Все мы знаем, что врача мы приглашаем на дом по телефону – пожилой человек связывается со своим лечебным учреждением или поликлиникой, рецепт доставляют волонтеры. Это из числа БРСМ и Красного Креста. Волонтеры получают рецепты, и мы стараемся работать без контакта. Как правило, рецепты оставляем в ящик для корреспонденции по месту жительства.

# Поликлиники в Минске # общество # Жанна Романович

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