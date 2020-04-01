Как получить рецепт на лекарства, не выходя из дома?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

По телефону человек сможет. Все мы знаем, что врача мы приглашаем на дом по телефону – пожилой человек связывается со своим лечебным учреждением или поликлиникой, рецепт доставляют волонтеры. Это из числа БРСМ и Красного Креста. Волонтеры получают рецепты, и мы стараемся работать без контакта. Как правило, рецепты оставляем в ящик для корреспонденции по месту жительства.