Ситуация на белорусско-российской границе: комментарий Госпогранкомитета

Напомним, ранее в некоторых пунктах пропуска образовались пробки, причем в обоих направлениях. Так, например, в Дубровенском районе очередь из автомобилей выстроилась на 5 километров.

Новости Беларуси. Государственный пограничный комитет продолжает следить за ситуацией на белорусско-российской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет фиксирует многочисленные обращения. Сотрудники выехали на место. При этом в нашем погранкомитете заявляют, что белорусская сторона к данным фактам отношения не имеет. Наши пограничники работают в штатном режиме.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь продолжает отслеживать обстановку, складывающуюся на белорусско-российском участке границы. Дежурная служба фиксирует многочисленные обращения лиц и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении внутренней границы Союзного государства.

Обращаем внимание, что с нашей стороны никаких препятствий нормальному функционированию этого участка границы нет и с работой белорусских пограничков имеющиеся трудности никак не связаны.