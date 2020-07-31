В 30 он директор IT-компании, о его стартапе говорят во всём мире. Как увлечение электроникой стало профессией

Как в Беларуси развиваются высокие технологии и какими разработками может гордиться ПВТ, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

В свои 30 лет Вадим Радзивилл – топ-менеджер, директор IT-компании. Детское увлечение электроникой стало профессией. Сегодня про его стартап говорят во всем мире.

Вадим Радзивилл, директор IT-компании:

Это газоанализатор. Внутри стоят сенсоры, система, которая обслуживает эти сенсоры, работу с этими сенсорами. Воздух зашел внутрь, мы его измерили, качество – по нескольким параметрам, и уже дальше данные отправили на сервер, уже дальше обрабатывать.

Проект был очень интересным и актуальным как раз после аварии на Фукусиме, состоялся. Мы с ним поездили и по Беларуси.

С экономической точки зрения проект не был успешен. Но он нам позволил собрать команду и двинуться дальше.