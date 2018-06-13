Многокилометровая очередь на границе с Россией накануне ЧМ: сейчас движение восстановлено

Новости Беларуси. В России готовятся к спортивному событию планетарного масштаба – чемпионату миру по футболу. Он стартует 14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сейчас в города-организаторы съезжаются многочисленные болельщики. Многим спортивным фанатам удобно добираться через нашу страну.