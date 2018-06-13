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Многокилометровая очередь на границе с Россией накануне ЧМ: сейчас движение восстановлено

13 июня 2018 07:38
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Новости Беларуси. В России готовятся к спортивному событию планетарного масштаба – чемпионату миру по футболу. Он стартует 14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сейчас в города-организаторы съезжаются многочисленные болельщики. Многим спортивным фанатам удобно добираться через нашу страну. 

Многокилометровая очередь на границе с Россией накануне ЧМ: сейчас движение восстановлено-1

Спешат на футбол: на границе России и Беларуси в пункте пропуска «Редьки-Красное» образовалась очередь из автомобилей в 15 километров

Легковушки и рейсовые автобусы оказались в более выгодном положении – небольшая пробка была только на российской стороне. Сложнее пришлось грузовым автопоездам, их очередь растянулась на 15 километров. Как сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Дубровенскй райисполком, сейчас движение на трассе М1 восстановлено.

На прошлой неделе необычный турист из Германии пересек белорусскую границу. Он ехал на «пивной бочке». Подробности здесь.

# Чемпионат мира по футболу # общество # Фотофакт

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