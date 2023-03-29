«Ситуация может меняться раз в сутки, может раз в час». Глава администрации Горловки о жизни в городе под обстрелами

Глава Горловки Иван Сергеевич Приходько – наверное, один из лучших руководителей не только ДНР, но и в России, отметил писатель Николай Гаврилов на пути в Горловку. Не боится ни людей, ни войны, ни кризисных ситуаций. Мы его знаем очень давно, когда еще продукты раздавали на улице. Великолепный руководитель, всегда с народом.

Иван Приходько, глава администрации г. Горловка:

Бои сейчас немного сместились на юг , в сторону Новой Бахмутовки, украинская армия сакцентировала туда свое внимание. Но мы же понимаем, что эта тишина не надолго, увы. То, что сейчас продолжается последние 6-7 дней, я хочу с радостью в сердце сказать, что было пару дней нами зафиксировано ноль обстрелов за сутки, чего еще не было с момента начала СВО.

Для примера приведу цифру – 9 500 обстрелов. Это не 9 500 боеприпасов, это именно полноценных обстрелов, которые произошли с 24 февраля 2022 года. 100 человек, которые погибли. Почти 400 раненых. Я говорю сейчас о мирных жителях Горловки. Поэтому тишина очень обманчива, она может в любой момент разорваться.

Мне есть с чем сравнивать, я работал до войны зампредседателем райисполкома. Семь лет уже работаю мэром города. это два абсолютно разных вида управления. Если раньше оно было плановое, мы планировали бюджет, воплощали его, депутаты его принимали, то сейчас это абсолютно ручное управление. Ситуация может меняться раз в сутки, может раз в час. Все мои заместители на это нацелены, они знают, что у нас управление вручную, делегировать в нужный момент. Как сегодня в послании президент сказал, что мы должны уделять особое внимание нашим людям, у которых есть погибшие в семье, в том числе военнослужащие. Мы очень большое внимание уделяем этим людям, у нас каждый на учете, это однозначно.

Особенность абсолютно простая: ручное управление всеми процессами. Сейчас в Горловке не допущено ни одного срыва ни привоза продуктов, ни медикаментов. У нас нет проблем с обучением в школе. Да, дети не ходят в школу, но они учатся на дистанции. Я сам несколько раз присутствовал на этих уроках, смотрел, как это все происходит. Учителя не знали, что я присутствую. Я был просто с детками. Это плохо, должно быть очное обучение, но то качество образования, которое предоставляется, абсолютно не уступает материковой части России. Город живет своей жизнью. Да, военной, фронтовой, но своей, уже привычной за это время. Сложностей хватает.

Людмила Гладкая:

И с жильем помогаете? Мы были в семье, где было 7-8 детей. Помогли с квартирой, они сейчас переехали.