«За людей готов на всё». Мэр Мариуполя рассказал, каково управлять городом во время войны

Олег Валерьевич Моргун – еще один яркий представитель администрации на Донбассе, рассказал белорусский писатель и волонтер Николай Гаврилов. За людей готов на все. Когда шел штурм Мариуполя, он каждый день грузился, брал воду, хлеб, медикаменты и вез. Во время боев прямо, не останавливаясь, все говорил: дальше, дальше, быстрее. Назначал старших. Создавал какие-то центры жизни, обустраивал полумиллионный город прямо на ходу, во время боев. «Ситуация может меняться раз в сутки, может раз в час». Глава администрации Горловки о жизни в городе под обстрелами – подробности. Людмила Гладкая, обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Одно дело – управлять, когда все хорошо. И совсем другое дело управлять в практически кризисной ситуации. Если коротко про вашу работу. С чем сталкивались с 2014 года на разных должностях?

Олег Моргун, глава администрации г. Мариуполь:

В марте 2015 года я был назначен главой администрации Новоазовского района еще первым главой. Проработал полтора года. Потом, по его предложению, от которого нельзя было отказаться, я оказался в городе Ясиноватая, там была сложная ситуация. Не могли наладить работу органов власти, чтобы они работали нормально. Было откомандировано пару месяцев, а задержался на 2,5 года. Ситуация там тоже была сложная, постоянные обстрелы. Сейчас там назначен мой близкий товарищ, хороший руководитель. Ясиноватой сейчас достается даже больше, чем когда там работал я. Сейчас буквально каждый день обстрелы. У нас было, но не так.

В январе 2019 года был назначен в Новоазовский район, уже когда Пушилин после выборов стал главой республики. Я попросился вернуться домой. Меня вернули, я тут проработал буквально четыре года. И по указу теперь назначен главой администрации Мариуполя. Приказы у нас не обсуждаются. Работаем. «Когда стреляют, они даже не обращают внимания». Вдова и мать 8 детей рассказала, как малыши привыкли к бомбежкам – читайте далее. Людмила Гладкая:

Вы как человек, прошедший все это, может, дадите какие-то рекомендации людям, которые будут так же поставлены на должности в подобных сложных местах?