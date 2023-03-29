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В Беларуси проходит комплексное занятие с артиллеристами и ракетчиками

29 марта 2023 13:13
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Новости Беларуси. В сложных погодных условиях и на незнакомой территории. Белорусские ракетчики и артиллеристы проводят комплексное занятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит комплексное занятие с артиллеристами и ракетчиками-1

Военные оттачивают профессиональные навыки, в том числе ведение воздушной разведки. В арсенале самое современное оборудование: беспилотники самолетного типа и квадрокоптеры. Они незаменимы для контрбатарейной борьбы. Дроны различных типов сейчас активно внедряют в Вооруженных силах. Они незаметны в воздухе, а на большой высоте их практически невозможно сбить из стрелкового оружия. И для того чтобы четко управлять такими машинами, нужна постоянная практика.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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