В Беларуси проходит комплексное занятие с артиллеристами и ракетчиками

Новости Беларуси. В сложных погодных условиях и на незнакомой территории. Белорусские ракетчики и артиллеристы проводят комплексное занятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные оттачивают профессиональные навыки, в том числе ведение воздушной разведки. В арсенале самое современное оборудование: беспилотники самолетного типа и квадрокоптеры. Они незаменимы для контрбатарейной борьбы. Дроны различных типов сейчас активно внедряют в Вооруженных силах. Они незаметны в воздухе, а на большой высоте их практически невозможно сбить из стрелкового оружия. И для того чтобы четко управлять такими машинами, нужна постоянная практика.