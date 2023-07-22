Синявский: три года подряд имеем положительную динамику снижения гибели людей от внешних факторов
Новости Беларуси. Ярко и с размахом. В Минске проходят празднования по случаю 170-летия пожарной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Нет благороднее миссии, чем спасение жизней» – Лукашенко поздравил сотрудников МЧС.
Тысячи человек посмотрели обращение Президента на больших экранах у Дворца спорта. С самого утра здесь развернулись мероприятия.
Старт дал парад органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. По проспекту Победителей проследовали около 20 парадных коробок, в том числе из России. Последние впервые представлены курсантами Санкт-Петербургского университета. Эффектно прошли более 850 человек и свыше 50 единиц спецтехники. Рядом с профессионалами их четвероногие напарники. В программе также плац-концерт взвода почетного караула Университета гражданской защиты и парад плавательных средств с показательными выступлениями авиаслужбы МЧС.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Уже третий год подряд имеем положительную динамику снижения гибели людей от внешних факторов. В первую очередь, от пожаров и гибели людей на воде. Это двуединая задача, которая сегодня стоит перед МЧС в части обеспечения безопасности граждан.
Александр Куренков, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:
Самые сильные стороны ваших спасателей – это характер белорусских спасателей и пожарных. Потому что здесь, в Беларуси, как и у всего народа Беларуси, есть стержень. Этот стержень ощутим всему миру.
Открылось немало локаций, где участники и гости праздника смогли примерить форму спасателя, проверить свою реакцию в экстремальных условиях и больше узнать о профессии огнеборцев из первых уст.
Свое начало пожарная служба Беларуси берет 25 июля 1853 года. По традиции в преддверии профессионального праздника спасателей поздравляют во всех регионах.