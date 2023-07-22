Синявский: три года подряд имеем положительную динамику снижения гибели людей от внешних факторов

Новости Беларуси. Ярко и с размахом. В Минске проходят празднования по случаю 170-летия пожарной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Нет благороднее миссии, чем спасение жизней» – Лукашенко поздравил сотрудников МЧС. Тысячи человек посмотрели обращение Президента на больших экранах у Дворца спорта. С самого утра здесь развернулись мероприятия.

Старт дал парад органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. По проспекту Победителей проследовали около 20 парадных коробок, в том числе из России. Последние впервые представлены курсантами Санкт-Петербургского университета. Эффектно прошли более 850 человек и свыше 50 единиц спецтехники. Рядом с профессионалами их четвероногие напарники. В программе также плац-концерт взвода почетного караула Университета гражданской защиты и парад плавательных средств с показательными выступлениями авиаслужбы МЧС.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Уже третий год подряд имеем положительную динамику снижения гибели людей от внешних факторов. В первую очередь, от пожаров и гибели людей на воде. Это двуединая задача, которая сегодня стоит перед МЧС в части обеспечения безопасности граждан.