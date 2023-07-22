На «Линии Сталина» проходит военно-патриотический фестиваль с масштабной реконструкцией

Новости Беларуси. «Герои минской милиции». Военно-патриотический фестиваль, посвященный подвигу минских правоохранителей в 1941 году, проходит сегодня, 22 июля, на «Линии Сталина». Самой зрелищной частью праздника станет масштабная историческая реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять эпизодов постановки позволят зрителям пронаблюдать жизнь людей и развитие милиции от довоенного периода до современности. Также гостей ждет обширная развлекательная программа. Организаторы подготовили множество активностей для детей и взрослых. Попробовать свои силы в стрельбе, метании гранат, сборке-разборке оружия можно будет на интерактивных площадках. Любители истории смогут блеснуть знаниями на викторине, увидеть ретротехнику. Угощать посетителей будут солдатской кашей.