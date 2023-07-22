Польша перекрыла движение воды на Августовском канале – под угрозой целая экосистема

Белорусские экологи бьют тревогу: Польша перекрыла движение воды на Августовском канале, который протекает через территории двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень воды упал до критической отметки, шлюзование на любого типа судах прекращено. Неравнодушные к проблеме белорусы устроили пикет возле генерального консульства Польши.

Молодые люди пришли с плакатами, они требуют прекратить действия, которые могут обернуться экологической катастрофой. Их цель – спасти белорусский Августовский канал – уникальную природную жемчужину, которая питает леса Августовской пущи. А это один из крупнейших массивов Европы и одна из самых экологически чистых территорий на континенте. Эти места претендуют на статус трансграничного биосферного резервата ЮНЕСКО. На белорусской стороне насчитывается около 800 видов растений. Режим Варшавы пытается уничтожить ценную экосистему с помощью аномального обмеления. Поляки перекрыли поступление воды по каналу выше течения в районе своего гидроузла «Кужинец». Уровень на белорусском участке уже снизился практически на четверть метра и продолжает падать. Все это может привести к тому, что под угрозой гибели окажется целый пласт флоры, занесенной в Красную книгу.

Августовский канал – это наша общая жемчужина, надо как-то консолидироваться и вместе решать проблему, как нам быть дальше. Потому что ни сегодня, так завтра на Августовском канале с белорусской стороны могут начаться необратимые природные процессы. И я думаю, что это урон по экологической системе не только с нашей стороны, экологическая биосистема, экосистема завязана, это нанесет урон и польской стороне, несомненно. Поэтому здесь не должно быть никаких политических подоплек, сугубо сохранение природы.