Символ единения молодёжи. В Минске высадили дубовую рощу и повязали на саженцы красно-зелёные ленточки

Новости Беларуси. «Сад единства» появился в столичном парке на проспекте Рокоссовского. Результатом совместной работы активистов БРСМ и Национальной школы красоты стала закладка дубовой рощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Сад единства» появился в столичном парке на проспекте Рокоссовского. Результатом совместной работы активистов БРСМ и Национальной школы красоты стала закладка дубовой рощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне стороны подписали соглашение о сотрудничестве, таким образом, данная экологическая акция стала первым шагом в реализации общих задумок. Территорию украсили более 25 саженцев. Сад стал символом единения молодежи в честь Года народного единства. На каждое дерево молодые люди повязали красно-зеленую ленточку – символ патриотического проекта БРСМ «Роднае-народнае».
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Здорово, что молодые люди вместе с ветеранами, вместе с тружениками укрепляют нашу экологическую составляющую. Конечно, мы рассчитываем, что такие акции станут ежегодными и системными.
Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:
На самом деле люди из сферы моды, красоты на мировых подиумах тоже очень часто затрагивают темы экологии. Особенно она актуальна сейчас. В частности, когда возникают такие всякие заболевания, пандемии и другие. Это очень играет важную роль. И мы тем самым решили первым мероприятием сделать экологически значимое мероприятие вместе с БРСМ. Тем самым мы проявляем нашу гражданскую позицию, мы показываем, что мы вместе, мы едины, как в Год народного единства, и мы вместе готовы работать на благо нашей страны, чтобы она дальше процветала.
Мероприятие сопровождала музыкальная программа. В завершение участников угостили солдатской кашей и чаем. Руководители БРСМ и Национальной школы красоты планируют и дальше вместе развивать новые гражданско-патриотические, экологические и волонтерские проекты.