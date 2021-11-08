Символ единения молодёжи. В Минске высадили дубовую рощу и повязали на саженцы красно-зелёные ленточки

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:

На самом деле люди из сферы моды, красоты на мировых подиумах тоже очень часто затрагивают темы экологии. Особенно она актуальна сейчас. В частности, когда возникают такие всякие заболевания, пандемии и другие. Это очень играет важную роль. И мы тем самым решили первым мероприятием сделать экологически значимое мероприятие вместе с БРСМ. Тем самым мы проявляем нашу гражданскую позицию, мы показываем, что мы вместе, мы едины, как в Год народного единства, и мы вместе готовы работать на благо нашей страны, чтобы она дальше процветала.