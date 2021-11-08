«Минсктранс» получил более 450 единиц новой техники

Это 290 автобусов, из которых 230 предназначены для работы в городе, и около 60 – в пригороде, и еще 150 троллейбусов. Среди новинок есть и 9 электробусов с запасом автономного хода до 50 километров и 4 модели с функцией ночной зарядки с запасом автономного хода до 300 километров. Общественный транспорт перевез 460 миллионов человек.