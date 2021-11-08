Впервые открыли справочное бюро, а сотрудники обслуживали гостей Олимпиады 1980. Что изменилось в этой аптеке за 70 лет?

Центральная, старая, дежурная, у гастронома под часами – как только не называют минчане 13-ю аптеку на проспекте. 70 лет днем и ночью она держит руку на пульсе горожан, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Причем медицинская вахта передалась по наследству.

Еще в дореволюционные времена на тогда Захарьевской улице были лекарственные лавки и размещалась аптека Староневича. 13-я же начала свою миссию в Грушевском переулке. Не пережила войны и только 3 ноября 1951-го зажгла зеленый свет уже на главной улице – Советской.

Наталья Былинская, заведующая аптекой №13 г. Минска:

История нашей аптеки связана со становлением и послевоенной реконструкцией разрушенного в годы Великой Отечественной войны Минска. Специально под аптеку было спроектировано и отдано помещение с уникальным интерьером – потолок, который мы сохранили до наших дней, из благородных пород дерева, кессонированный, и лепнина колонн благородная, и витражи оконные. Автором проекта был известный академик архитектуры Михаил Парусников. В 1947 году утвердили его проект – сталинский ампир – по восстановлению центрального проспекта и здания, в котором находится аптека, относится к памятнику архитектуры.

Дверь в эпоху. Эта аптека – одна из немногих, кому посчастливилось сохранить сталинский интерьер. За три ремонта менялись лишь торговый зал и оборудование, причем жизнь бурлила не только за прилавком. До 1992-го здесь была мини-фабрика по выпуску лекарств. Аптека славилась широким ассортиментом. В 1960-е штат в белых халатах доходил до сотни. Фасовщики, санитарки, провизоры. А в 1985-м здесь отоваривали 60 тысяч рецептов. Лидия Павловна в строю 43 года. В аптеку пришла со скамьи Могилевского медучилища и ни разу не пожалела.

Лидия Дорошевич, фармацевт-рецептар аптеки №13 г. Минска:

Мы сами готовили пилюли, мази, отвары, настои. Было очень даже хорошее оборудование: цилиндры, ступки, инфундирки. Было очень интересно. Применялись и пиявки в медицинских целях, то есть мы их тоже смотрели, промывали, как положено смотрели. Выезжали аптекой на заготовку лекарственных трав, работали слаженно, дружно, увлекательно. Работали по старинке: были счеты, старые кассовые аппараты, но все справлялись.

Сейчас у Лидии Павловны по полочкам до 5 тысяч наименований, но заглянуть к советским алхимикам можно. В витринах расположили экспонаты, которые были на ходу во время производства пилюль. Музей в миниатюре и почти Гарри Поттер. Этот фармацевт-волшебник превращается к Новому году в Деда Мороза и улыбается на фото минчанам. Каждому подберет фитонастой на здоровье.

Наталья Былинская:

У нас был кабинет химика-аналитика, который проверял контроль качества лекарственных средств. Вот, остались у него реактивы, колбочки. Здесь у нас представлено хранение лекарственных средств в ассистентской, мазевые основы были в таких банках с притертыми крышками, а сами субстанции порошковые были представлены в таких больших штангласах. Машина для формовки свечей, весы, которыми наши ассистенты-фармацевты взвешивали и фасовали порошочки, упаковывали в коробочки, в пергаментную бумагу, фасовали, очень интересные были этикетки для внутреннего, наружного применения, с сигнатурами различными.

Во многом центральная аптека была первопроходцем. В 1953-м здесь открыли справочное бюро. В 1980-м сотрудники в фирменных розовых халатах обслуживали участников и гостей Олимпиады. В витражах светились лекарства на 5 языках, выпустили специальный медразговорник. А многие зарубежные препараты для минчан были в новинку. И все благодаря слаженной команде профи. За 70 лет здесь сменилось всего пять руководителей. Все преданно несли службу. Из этих стен вышли гуру фармации Алла Фадеева и Галина Миронова. Как пчелка трудилась Ольга Цитович – жена создателя легендарного народного хора.

Наталья Былинская:

Первой открыла аптеку Лидия Евдокимовна Желнерович, первой заведующей была. Дальше руководство аптекой принял Михаил Николаевич Пушкарев. Он был фармацевтом, закончил в 1957 году медицинский университет, фармацевтический факультет. У него есть медали, он участник войны, «За освобождение Варшавы», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1962 году возглавила аптеку Вера Ивановна Альшевская. Она тоже участник Великой Отечественной войны, руководила аптекой на протяжении 12 лет, была удостоена звания «Заслуженный фармацевтический работник БССР». Ольга Леонидовна Гаврилова она дольше всех руководила аптекой, более 31 года, она была награждена знаком «Отличник здравоохранения» и удостоена бронзовой медали ВДНХ СССР.

Наталья Былинская на посту главного с 2005 года. В аптеке сохраняют добрые традиции. Идут впереди планеты всей. Первыми в столице ввели интернет-заказы, стали продавать товары через вендинговые аппараты. До пандемии активно проводили акции по ЗОЖ. Организовывали школы терапевта, кардиолога, сахарного диабета, чтобы посетители могли получить консультацию у врачей и узнать что-то новое. 13-ка стала счастливым номером для многих поколений минчан. Ее называют семейной, а еще самой звездной.

Наталья Былинская:

Очень много гостей посещает нашу аптеку, известных актеров, здесь снимается кино, и они в перерыве забегают к нам за лекарственными средствами. У нас есть благодарность от Людмилы Максаковой. Наши сотрудники помогли ей с глазными капельками, а после того, как она привела себя в порядок, пришла и оставила нам благодарственную запись. Лидия Дорошевич:

И советуем, и помогаем людям, объясняем. Люди благодарны. Покупатели приходят – много людей, которых уже знаешь.