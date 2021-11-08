500 тысяч доз вакцины готовы к отправке в Беларусь из Китая

Новости Беларуси. Очередная партия вакцины из Китая против COVID-19 готова к отправке в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документы на закупку 1 миллиона доз препарата уже прошли все согласования. В решении вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольств двух стран.