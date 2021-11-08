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500 тысяч доз вакцины готовы к отправке в Беларусь из Китая

08 ноября 2021 12:16
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Новости Беларуси. Очередная партия вакцины из Китая против COVID-19 готова к отправке в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

500 тысяч доз вакцины готовы к отправке в Беларусь из Китая -1

Документы на закупку 1 миллиона доз препарата уже прошли все согласования. В решении вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольств двух стран.  

500 тысяч доз вакцины готовы к отправке в Беларусь из Китая -4

Планируется, что китайская сторона передаст Беларуси 500 тысяч доз вакцины и такое же количество шприцев в качестве иностранной безвозмездной помощи. В регионы и столицу вакцина поступит после процедуры контроля качества.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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