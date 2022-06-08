Силос, сено и сенаж. В сельхозпредприятии рассказали, от чего зависит качество молока

Новости Беларуси. Хозяйства Могилевской области активно запасаются травой для животных. В 2022 году из-за капризов погоды регион вступил в зеленую жатву с опозданием. Но сроки не так важны, когда радует урожайность. Упущенное время сельхозпредприятия будут компенсировать кормами высокого класса, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Чтобы сохранить все то, что бережно убрано с полей, в хозяйстве используют три десятка силосных траншей. При правильной технологии они способны сохранить зеленый урожай целым и невредимым. Его качество напрямую связано с экономикой молока.