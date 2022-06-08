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Силос, сено и сенаж. В сельхозпредприятии рассказали, от чего зависит качество молока

08 июня 2022 15:29
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Новости Беларуси. Хозяйства Могилевской области активно запасаются травой для животных. В 2022 году из-за капризов погоды регион вступил в зеленую жатву с опозданием. Но сроки не так важны, когда радует урожайность. Упущенное время сельхозпредприятия будут компенсировать кормами высокого класса, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Чтобы сохранить все то, что бережно убрано с полей, в хозяйстве используют три десятка силосных траншей. При правильной технологии они способны сохранить зеленый урожай целым и невредимым. Его качество напрямую связано с экономикой молока.

Силос, сено и сенаж. В сельхозпредприятии рассказали, от чего зависит качество молока-1

Андрей Карпеченко, заместитель директора по животноводству сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Чем лучше качество травянистых кормов, тем меньше нам нужно будет давать тех самых концентратов и премиксов. То есть более дешевое будет молоко.

Силос, сено и сенаж. В сельхозпредприятии рассказали, от чего зависит качество молока-4

Именно от кормовой базы зависит, какими будут привесы и надои зимой. А значит, и экономическая стабильность хозяйства. За тем, что на столе у буренок, тщательно следят ветеринарные врачи.

Силос, сено и сенаж. В сельхозпредприятии рассказали, от чего зависит качество молока-7

Артур Кирийков, ведущий ветеринарный врач сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
Трава им очень надо, потому что мы не можем свое дойное стадо выводить на поля, так как у нас селекция проводится. Поэтому мы заготавливаем вручную. Чем быстрее мы заложим яму, тем быстрее начнем выдавать свежие корма.

Силос, сено и сенаж. В сельхозпредприятии рассказали, от чего зависит качество молока-10

Юлия Мычка, корреспондент:
В этом профилактории подрастает фактически будущее сельхозпредприятия «Вендорож». Сейчас здесь живут около 200 телят. Через месяц именно они попробуют тот сочный корм, который сегодня привезли с полей.

Силос, сено и сенаж. В сельхозпредприятии рассказали, от чего зависит качество молока-13

Силос, сено и сенаж – первый свежий корм ляжет на стол буренкам уже через месяц. План региона – 4 миллиона тонн травянистых кормов. Уже заготовили более 10 %. Если погода не подведет, справиться должны за три недели.

Планируют получить 12 тысяч тонн сенажа. Как в Могилевском районе заготавливают корма для животных, читайте здесь.
# Сельское хозяйство # общество # Андрей Карпеченко # Артур Кирийков # Юлия Мычка # Фотофакт

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