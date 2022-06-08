Планируют получить 12 тысяч тонн сенажа. Как в Могилёвском районе заготавливают корма для животных?

Новости Беларуси. Чтобы корова была кормилицей, надои молока увеличивались, а работа ферм была рентабельной, передовики агропромышленного комплекса по-настоящему заботятся о своих подопечных. И одну из ключевых ролей здесь играет именно кормовая база, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, хозяйства Могилевской области активно запасаются травой для животных. В 2022 году из-за капризов погоды регион вступил в зеленую жатву с опозданием. Но сроки не так важны, когда радует урожайность. Упущенное время сельхозпредприятия будут компенсировать кормами высокого класса. Как в Могилевском районе зеленые травы превращают во вкусное молоко, видела Юлия Мычка.

На полях хозяйства «Вендорож» техника кружится в зеленом вальсе. Заготовка кормов – работа командная. Чтобы к финишу прийти с достойным результатом, темп необходимо держать всем. В 2022 году Могилевская область из-за погодных условий в зеленую жатву вступила позже остальных регионов. Чтобы наверстать упущенное, машины гудят в полях с самого утра и до позднего вечера.

Михаил Кожемяко, механизатор сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Стараешься раньше прийти и допоздна отработать, чтобы было без поломок. Утром рано приходишь для того, чтобы обслужить технику, заправить, пока коллеги подойдут на работу, и уже вместе рано выехать и работать.

Михаил не скрывает, что сейчас в полях пора не только горячая, но и денежная. В сезон на кормозаготовке можно заработать до 3 000 рублей. Но тянет в поле не только длинный рубль – есть здесь и своя романтика.

Михаил Кожемяко:

Посеял зернышко, с него вырос колосок. В колоске много зернышек. Надо обработать, подкормить – это интересно. Даже на этом поле весной я работал, подкармливал. Сейчас приехал на это поле и радуюсь урожаю. Возможно, и моя рука помогла, такой урожай получился.

Сельхозпредприятие делает ставку именно на первый укос. С него здесь планируют взять 12 тысяч тонн сенажа, а это почти 75 % от всего необходимого объема. Такие пропорции связаны с особенностями местной почвы, которая здесь преимущественно песчаная. За зиму и дождливую весну она впитала много влаги. Благодаря ей протеиновый коктейль из тимофеевки и клевера превратился в полезное лакомство для коров. Второй укос такие сочные травы вряд ли даст.

Иван Шкурганов, директор сельхозфилиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:

Смотрите, какая соломинка. Она нежная, питательная, ее можно самому съесть. Если бы трава перестояла, была бы жесткая солома. По питательности – ближе к опилкам.