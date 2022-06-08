Антон Кушнир в новом спортивном лагере в Борисовском районе: многие из этих детей уже достигли серьёзных результатов

Новости Беларуси. Областной спортивно-оздоровительный лагерь «Крутой Яр» открылся в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уникальный проект для центрального региона, который соберет юных спортсменов со всех уголков Минской области. Такой подарок будущим чемпионам сделал губернатор Александр Турчин. Всего за четыре смены в лагере отдохнут и отточат спортивное мастерство около 800 юношей и девушек.

На старте первой смены побывала Юлия Минич.

В лесном массиве Борисовского района разместился спортивно-оздоровительный лагерь «Крутой Яр». Это уникальный проект для центрального региона. Место притяжения юношей и девушек со всех спортивных школ олимпийского резерва области.