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Антон Кушнир в новом спортивном лагере в Борисовском районе: многие из этих детей уже достигли серьёзных результатов

08 июня 2022 15:17
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Новости Беларуси. Областной спортивно-оздоровительный лагерь «Крутой Яр» открылся в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уникальный проект для центрального региона, который соберет юных спортсменов со всех уголков Минской области. Такой подарок будущим чемпионам сделал губернатор Александр Турчин. Всего за четыре смены в лагере отдохнут и отточат спортивное мастерство около 800 юношей и девушек.  

На старте первой смены побывала Юлия Минич.  

В лесном массиве Борисовского района разместился спортивно-оздоровительный лагерь «Крутой Яр». Это уникальный проект для центрального региона. Место притяжения юношей и девушек со всех спортивных школ олимпийского резерва области.  

Антон Кушнир в новом спортивном лагере в Борисовском районе: многие из этих детей уже достигли серьёзных результатов-1

Открытие первой смены. Дзюдоисты, самбисты, тхэквондисты, борцы и гребцы. Лучшие из лучших. Это возможность потренироваться и отдохнуть. Все на свежем воздухе.  

Антон Кушнир в новом спортивном лагере в Борисовском районе: многие из этих детей уже достигли серьёзных результатов-3

Наталия Петрушкина:  
Я приехала из Минска. Занимаюсь греблей. Мне здесь все нравится, здесь очень весело.  

Антон Кушнир в новом спортивном лагере в Борисовском районе: многие из этих детей уже достигли серьёзных результатов-5

Николай Бодак:  
Помимо гребли еще занимаюсь тхэквондо, совмещаю школу, две тренировки. Планирую достичь каких-то больших результатов в этом спорте.  

Антон Кушнир в новом спортивном лагере в Борисовском районе: многие из этих детей уже достигли серьёзных результатов-7

Антон Кушнир, олимпийский чемпион по фристайлу:
Смотрю на этих детишек – все радостные, энергичные, активные. Уже многие достигли серьезных результатов. Чтобы та стойкость, энергия, сила, которые видятся в их глазах, они продвигали, развивали во имя нашей страны Республики Беларусь. Такой небольшой банальный девиз: никогда не сдаваться.

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Детские лагеря в Беларуси # Юлия Минич # Евгений Булойчик # Александр Турчин

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